На митинге в Миссисипи Трамп похвалил себя и поругал демократов

Возможный импичмент, сделка с Китаем, и ситуация в Сирии — по этим темам Дональд Трамп сделал громкие заявления. В ходе предвыборной кампании он выступил перед сторонниками в штате Миссисипи.

"Еще четыре года для Трампа!" — скандировали его сторонники на встрече в городе Тьюпело, штат Миссисипи. В ходе предвыборной гонки он изо всех сил отбивался от нападок со стороны демократов, которые жаждут для него импичмента, и уверял, что, как и обещал в 2016-м, сделал Америку снова великой и сохранит ее такой.

В своей речи глава Белого дома посмеялся над скандалом вокруг июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Обращаясь к своему главному сопернику на предстоящих президентских выборах, Джо Байдену, Трамп с сарказмом спросил: неужели Байден думает, что он не найдет других способов победить и будет просить помощи на Украине?! А всем своим противникам из Демпартии заявил: все их обвинения — лишь попытка скрыть собственные грехи.

Припомнил Трамп и историю с утечкой писем Хиллари Клинтон. Собравшиеся поддержали президента криками "Закрыть ее!"

"Демократы кричат о "величайшей коррупции". Они вели себя точно так же, когда мы обнародовали шокирующие многочисленные преступления продажной Хиллари! Тридцать три тысячи электронных писем исчезли из ее почтового ящика, когда пришла повестка в Конгресс. А она лишь повторяла, что все они были про фитнес и свадьбу дочери!" — говорит Трамп.

- Закрыть ее! Закрыть ее!

Заодно Трамп заступился за тех, кого Хиллари Клинтон назвала "российскими агентами". Глава Белого дома напомнил: бездоказательные обвинения — фирменный стиль его политических противников.

"Она красотка, конечно. Вы слышали, что было на прошлой неделе? Не знаю, кто такая Тулси Габбард, но убежден: она — не агент России. И Джилл Стайн — она из зеленых, конечно, но это не страшно. Я знаю, что она — не агент России. Клинтон обвиняла и меня в сговоре с Россией. И мне понадобилось два года, чтобы избавиться от этой грязной фейковой истории", — говорит президент США.

Не удержался Трамп и от очередных похвал в свой адрес: уверил всех, что успешно налаживает отношения с Китаем, и торговая сделка вот-вот будет подписана. Но самое интересное заявление — по Сирии — сделал перед отъездом в Миссисипи. Фактически признал: США интересует нефть, а не контроль границ Арабской Республики.

"Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину. Однако мы оставили в Сирии часть военных, поскольку сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть, и мы намерены сохранить контроль над ней", — сказал он.

Продолжая тему Сирии, американский президент сообщил, что через несколько недель ожидает в Белом доме почетного гостя: это пес Конан, который прославился в ходе операции против "террориста номер один" аль-Багдади. Его, по заявлению Вашингтона, якобы уничтожили американские военные. Трамп сравнил себя с этим пострадавшим псом и полушутливо сказал, что к служебной собаке пресса относится гораздо лучше, чем к действующему президенту США.