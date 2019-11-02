Более 30 детей отравились в казанском отеле

Более 30 детей отравились, пообедав в казанском отеле, шестеро госпитализированы, трое из них — в состоянии средней тяжести, сообщает Следственный комитет. В сообщении уточняется, что группа из 31 школьника поселилась в отеле "Кристалл". После обеда в ресторане дети с признаками пищевого отравления обратились за медпомощью.

На данный момент известно, что отравившимся детям от 6 до 10 лет, на тошноту, рвоту и боли в животе пожаловалась почти половина группы. В ресторан пришлось вызывать две бригады скорой помощи. Следователи отобрали образцы продуктов, изъяли документацию ООО "Фортепиано", оказавшего услугу. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

К утру субботы состояние отравившихся детей оценивалось уже как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что пищевое отравление получили артисты Мариинского театра. После концерта в Москве 13 артистов (солисты балета и музыканты) пообедали в служебном буфете. Четверых пришлось госпитализировать с диагнозом "кишечная инфекция неясной этиологии". Среди госпитализированных — один ребенок