Димитрис Итудис: ЦСКА реабилитировался за поражение от "Олимпиакоса"

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой своей команды в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против санкт-петербургского "Зенита". 49-летний греческий специалист отдельно отметил характер армейских баскетболистов.

"В матче с "Олимпиакосом" мы сыграли ниже своего уровня, поэтому искали возможность реабилитироваться. Мы показали характер, когда "Зенит" совершил рывок. ЦСКА хорошо атаковал и создавал возможности для бросков. Также отмечу хороший уровень защиты", – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.

Напомним, что московские армейцы на выезде обыграли "Зенит" со счетом 87:70 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.