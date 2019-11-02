"Разорвало как банку": опубликовано видео взрыва на танкере "Залив Америка"

При хлопке газовоздушной смеси на танкере "Залив Америка" погибли три моряка. ЧП произошло в субботу в порту Находки. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта, два тела подняли из воды, а поиски третьего продолжаются. Предположительно, среди погибших - старпом, боцман и матрос.

По предварительным данным, разорвало пятый грузовой танка судна "Залив Америка". Трех членов экипажа выбросило за борт. Как рассказали свидетели, корпус танкера разорвало как консервную банку. В сети появилось видео последствий ЧП.

Судно остается на плаву. Угрозы его затопления нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.