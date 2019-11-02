Роскосмос: трех "Гонцов" отправят в космос на "Союзе" вместо "Ангары"

Три спутника "Гонец" в 2021 году запустят с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1", а не "Ангара", как планировалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса, добавив, что "Союз 2.1" полностью адаптирован под космические аппараты "Гонец", передает ТАСС.

Серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара" разворачивается и в 2023 году будет запущено на омском производственном объединении "Полет". Сейчас готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты, отметили в Роскосмосе.

Запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары" на омской производственной площадке руководство Роскосмоса считает приоритетной задачей корпорации, передает РИА Новости. В 2024 году, сообщили в пресс-службе, экологически чистая тяжелая ракета "Ангара" должна полностью заменить используемые с 1965 года ракеты-носители "Протон".

Во вторник, 5 ноября, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует посетить с инспекционной поездкой космодром Восточный, где строится стартовый комплекс ракеты-носителя "Ангара", а 6-7 ноября — отправиться с рабочей поездкой в Омск для инспекции хода подготовки производства самой "Ангары".



В 2014 году Россия и Казахстан договорились о прекращении эксплуатации ракет семейства "Протон" в 2025 году. На замену им в Центре Хруничева и разработана "Ангара", в которой вместо токсичного гептила используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.