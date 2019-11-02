Fancy Bear атакует WADA. Американцы снова ищут "русский след"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и еще как минимум 15 международных и национальных антидопинговых структур подверглись в последние недели хакерским атакам. Эксперты связывают новую волну активности хакерской группы Fancy Bear с новыми возможными санкциями против России.

О многочисленных попытках взлома компьютеров, принадлежащих антидопинговым службам, сообщили специалисты компании Microsoft. Американское же издание The New York Times сообщает, что как минимум 16 спортивных и антидопинговых организаций были атакованы, начиная с середины сентября.

По версии источника газеты, которая идет в авангарде антироссийского движения в области спорта, взлом электронных носителей был осуществлен хакерской группой Fancy Bear, которую американцы ассоциируют ни много ни мало с российскими государственными структурами. Хакеров группы считают причастными к взломам компьютеров WADA и других структур с 2014 по 2019 годы.

Нынешние атаки американские журналисты связывают с тем, что WADA занялась плотным изучением объяснений российской стороны о ситуации с исправленной базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что ему ничего неизвестно о кибератаках.