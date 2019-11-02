Даниил Квят: осталось улучшить прохождение двух поворотов

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят дал оценку первому дню заездов на очередном этапе "Формулы-1" – Гран-при США. По мнению россиянина, его команде удалось выполнить все задуманное, но есть моменты, которые стоит улучшить.

"Мы нормальном справились с пятничной программой. Смогли проехать все запланированные круги. Остается улучшить прохождение двух поворотов, и тогда все будет хорошо", – цитирует Квята официальный сайт Toro Rosso.

Напомним, что в первых двух заездах российский гонщик занял соответственно 11-е и 12-е места.