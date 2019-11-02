Киев получит "серьезный аргумент" в переговорах о транзите газа из России

Киев имеет возможность получить "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа, считает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. На своей странице в "Фейсбук" он написал, что это стало возможным после принятия Верховной радой закона об отделении газотранспортной системы страны (ГТС) от "Нафтогаза". К этому решению страна шла почти четыре года. За это время план трижды менялся. Только сейчас правительству и парламенту удалось принять решение, основанное на "долгосрочных интересах Украины", а не на политической конъюнктуре.

Тем самым "Нафтогаз" получает серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с Россией — есть основания убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита украинской ГТС, которая постепенно становится частью общеевропейской энергосистем.

Однако для успешных переговоров этого мало, уточняет Коболев. Необходимо дополнительно принять сетевой кодекс и обеспечить заключительный пакет контрактов.