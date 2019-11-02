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2 ноября 201912:00

Ограничений для участия россиян в давосском форуме нет

Сергей Савостьянов/ТАСС

Российские бизнесмены смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. Как заявил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ему неизвестно о каких-либо ограничениях для россиян.

"Осадок, он всегда остается, но сейчас никакого негатива нет", — отметил Орешкин.

 

В ноябре 2018 года организаторы форума в Давосе отказали в приглашении совладельцу "Русала" Олегу Дерипаску, владельцу группы "Ренова" Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину. После предупреждения российского правительства, что отсутствие представителей крупного бизнеса скажется на уровне дискуссий, организаторы изменили свою позицию. Официальная делегация России смогла принять участие в форуме.

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