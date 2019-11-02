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2 ноября 201912:11

Власти Испании готовы помочь Грете Тунберг добраться до Мадрида

EPA

Правительство Испании хочет помочь шведской экологической активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику и добраться из США в Мадрид, где в начале декабря стартует 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщила в "Твиттере" министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера.

"Дорогая Грета, было бы здорово видеть тебя здесь, в Мадриде, — пишет Рибера. — Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам поднять беспокоящие темы, открыть разум и активизировать действия". По словам испанского министра, в Мадриде с удовольствием помогли бы Тунберг и хотели бы связаться с ней, чтобы это организовать.

16-летняя Грета Тунберг по личным убеждениям не летает на самолетах, так как они наносят большой вред окружающей среде. Чтобы принять участие в конференции ООН по климату, которую планировалось провести в чилийском Сантьяго, она на спортивной яхте добралась из Европы до Лос-Анджелеса. Для этого потребовалось около двух недель.

Однако из-за массовых протестов, начавшихся в Чили после повышения стоимости проезда в метро, конференцию перенесли в Мадрид. "Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении", — прокомментировала это ранее сама Тунберг, попросив своих сторонников помочь ей найти обратный транспорт.

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