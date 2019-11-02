Виталия Кличко обвиняют в хищениях и злоупотреблении властью

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко, который с 2014 занимает пост мэра столицы Украины, продолжает свои баталии с вышестоящими чиновниками, которые пытаются его уволить. Теперь экс-боксеру вменяют уголовное дело о хищении средств.

Дело против чиновника открыло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), основываясь на требованиях Высшего антикоррупционного суда, сообщает Спортбокс.Ru. Связано это с хищением денег, которые были выделены на ремонт и реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.

Борцы с коррупцией обнаружили, что ряд материалов на реконструкцию Шулявского моста были закуплены с нарушениями. В частности, трубы приобретались по вчетверо завышенным ценам у компании, которой руководит бывшая жена одного из чиновников Киевской администрации.

Ранее правительственная комиссия рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить Кличко-старшего с поста мэра Киева. Затем суд обязал открыть дело в отношении главы киевской администрации по подозрению в возможном злоупотреблении властью. Тем не менее, 48-летний спортсмен в сентябре решил снова баллотироваться на выборах главы украинской столицы.