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2 ноября 201912:30

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко выгнали из КПРФ

vk.com

Приморские коммунисты исключили из партии бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко. Как рассказал в субботу "Интераксу" глава фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев, Ищенко лишился партийного билета за поведение, недостойное коммуниста.

"Ищенко завел свой Telegram-канал, где выражался нецензурно, что порочило не только его, но и отражалось на репутации партии", — уточнил Долгачев.

Сначала бюро краевого комитета рекомендовало Ищенко закрыть канал и вынесло ему строгий выговор. Экс-кандидат проигнорировал предупреждение и написал заявление о переводе в другое первичное отделение КПРФ.

"Однако по уставу партии он является членом краевого комитета. Поэтому он должен был писать заявление о выходе из комитета, однако не сделал этого", — рассказал Долгачев.

В итоге крайкомитет единогласно исключил Ищенко из рядов КПРФ.

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