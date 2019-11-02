Четверо погибших: регистратор запечатлел страшное ДТП в Самарской области

Момент фатальной аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 1 ноября, в Волжском районе Самарской области попал в объектив регистратора очевидца.

Судя по кадрам, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, прямо в лоб автомобилю "Лада Гранта".

Легковушка попыталась уйти в сторону обочины, туда же сместился Land Cruiser. В результате этих маневров произошло столкновение.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в результате инцидента погибли четверо – водитель внедорожника и три человека, находившиеся в салоне "Лады".

Кроме того, известно, что в аварии выжила 13-летняя девочка из легковушки, госпитализированная в тяжелом состоянии.