Златана Ибрагимовича зовут в итальянскую "Болонью"

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за миланский "Интер". Новым местом работы 39-летнего нападающего может стать другая команда Серии "А" – "Болонья", — которая готова платить ему 5,3 млн евро в год.

Клуб, который на данный момент занимает 11-е место в чемпионате Италии, готов принять экстравагантного шведа в свой состав, сообщает Corriere dello Sport, и его президент Джоуи Сапуто согласился заплатить Ибре 8 млн евро за 18-месячный контракт.

В настоящее время форвард числится в американском "Лос-Анджелес Гэлакси", но сезон в MLS и контракт игрока истекает 31 декабря 2019 года. Пока неясно, захотят ли "галактические" его продлить. Впрочем, и сам Златан пока ничего окончательно не решил. Недавно он потроллил своих фанатов, сообщив, что вернется в Испанию, где ранее выступал за "Барселону".