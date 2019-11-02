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2 ноября 201914:53 Валентин Богданов

Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

Вместо честного и ответственного разговора о том, как вернуть доверие демократии, идет запись нелояльных США левых во враги человечества, а огрехи правых не очень-то замечаются (на насилие в Чили Госдеп отреагировал крайне вяло). Это видно даже тем, кто далек от левых взглядов. Трамп вернулся к практике, которую сформулировал один из его предшественников на посту президента США: "Сомоса — сукин сын, но он — наш сукин сын". Между тем сейчас от Трампа в международной политике можно ожидать тем больших "коленец": на фоне разворачивающейся истории с импичментом, пусть даже с президентской гонки снялся такой харизматичный демократ, как О'Рурк.

Деятельность Дональда Трампа на посту одобряют четыре из десяти американцев. Рабочий показатель для главы Белого дома. Примерно столько же было у Обамы, Буша или Клинтона. Затеянная демократами процедура импичмента никак не повлияла на эту цифру, объяснял пятничным вечером Трамп жителям Миссисипи, где, как и во всех в республиканских штатах, поддержка у главы Белого дом, конечно, выше в разы.

"Демократы, проголосовали за то, чтобы отменить голоса 63 миллионов американцев, опозорив при этом себя и Палату представителей. Они хотят отменить результаты выборов, как только я на них победил. Мы живем в очень грязном мире. Я никогда даже подумать не мог, что слово "импичмент" будет хоть как-то связано со мной. Это лживые обвинения, и вы прекрасно знаете об этом", — заявил Трамп.

Своего телефонного разговора с Зеленским, который и стал причиной для запуска импичмента, Трамп при этом нисколько не стесняется. Наоборот, даже подумывает зачитать стенограмму беседы в прямом эфире на всю страну, сидя у камина, о чем и рассказал в свежем интервью. Не переживают по поводу голосования и в Белом доме. Нижняя палата не Сенат, а там Трамп надежно защищен республиканским большинством.

"Нэнси Пелоси четко дала понять, что демократы в Палате представителей собираются голосовать. Объявить импичмент президенту являлось их целью с самого начала. Они обсуждали это на своих съездах за закрытыми дверями и после того, как у них появились информаторы. Но мы всего этого ожидали и были готовы к такому", сказала Стефани Гришэм, пресс-секретарь Белого дома.

А вот готовы ли демократы? Не просто так ведь спикер Пелоси торопится как можно быстрее начать процедуру публичных слушаний — уже в ноябре. Тянуть опасно. Риск в том, что расследование, обрастая все новым фактами, участниками и обвинениями, становится назойливой головоломкой для простого избирателя, и на руку это уже Трампу.

"Существует — и я хочу обратить на это внимание — гора проблем, о которых следует рассказать. Например, когда примут закон об убывающей доходности?" – спрашивает Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей.

Зато в новом предвыборном ролике Трампа все по полочкам. Армия в порядке, медстраховка не хуже, чем у предшественникам, аль-Багдади ликвидировали в Сирии. Продолжает расти и экономика, и 54% американцев считают это заслугой главы Белого дома. Четверть из них – кстати – демократы, как, например, в родном для Трампа Нью-Йорке, откуда он теперь переезжает.

В распоряжении New York Times оказались декларации, где указано, что центром жизненных интересов президента США и его супруги отныне является их флоридское поместье Мар-а-Лаго, а не знаменитая башня на Пятой авеню, в которой ее владелец жил с 1983 года. Обидеть застройщика может каждый, ответил Трамп вынудившим его сняться с насиженного места.

"Я плачу миллионы налогов, миллионы и миллионы долларов в Нью-Йорке, но они никогда не обращались со мной должным образом, с тех пор как я стал президентом. Они просто не выражают в мой адрес уважения, однако я не против платить налоги. Нью-Йорк — очень дорогое место для жизни, и много плохого происходит в нем. И я просто опубликовал заявление о Нью-Йорке", — сказал Трамп.

Вслед Трампу от тех, кто, по его словам, не относился к нему с должным уважением, донеслась пара хамоватых комментариев. В свои Twiter зашли губернатор штата Нью-Йорк и мэр мегаполиса: "Скатертью дорога. Как будто Дональд Трамп у нас тут налоги платил. Забирай его, Флорида"; "Когда будешь выходить, смотри, чтобы дверью не ударило". Оба автора, конечно, демократы.

Отъезд из Нью-Йорка — это не только способ сэкономить. Флорида, для которой американский президент теперь станет налоговым резидентом, — важный штат на электоральной карте. Победа там увеличивает шансы Трампа задержаться еще на четыре года по адресу его фактического проживания, в Белом доме.

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