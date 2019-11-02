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Убийство ребенка в детском саду 5 минут назад

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2 ноября 201913:10

Арестован охранник детсада, где во время тихого часа был убит 6-летний мальчик

фото: Tampa Bay Times

Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада "Сказка", который запустил на территорию детского учреждения убийцу, расправившегося со спящим ребенком. Следственный комитет уточняет — охранные услуги детсаду оказывала компания "Святогоръ".

Ранее сообщалось, что 31 октября в Нарьян-Маре мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Убийцей оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Проникнуть на территорию детсада не составило труда — охранник открыл калитку дистанционно, не поинтересовавшись личностью пришедшего мужчины, и даже не вышел из комнаты охраны, чтобы встретить визитера.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар специалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании убийства ребенка.

 

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