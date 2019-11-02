В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На будущей неделе в столичном регионе потеплеет до плюс 13 градусов. Теплый воздух с Балканского полуострова отложит наступление климатической зимы на вторую половину ноября. Температура воздуха будет на 10 градусов превышать норму по многолетним наблюдениям, передает телеканал "Звезда". Самым теплым днем, предположительно, станет вторник.

Как рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу в Москве будет облачно. Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов.

Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.