В США 18-летний школьник задержан за подстрекательство к убийству учителя

Во Флориде задержан полицейскими 18-летний ученик средней школы Фивей округа Паско, написавший в Instagram сообщение другому школьнику о том, что ему "нужен человек, чтобы кое-кого убить". Задержанному по имени Николас Годфри грозит обвинение в подстрекательстве к покушению на убийство.

В сообщениях, которые школьник отправлял с аккаунта под названием "Фан-клуб Фивей", он обещал заплатить 100 тысяч долларов за голову сотрудника школы. Полиция, получив ордер на обыск, по IP-адресу вышла на домашний адрес Годфри. Его задержали спустя сутки после угрозы в соцсети.

Сам школьник заявил, что писал сообщения в шутку, пишет The Tampa Bay News. Предположительно, у него не было ни средств, ни намерения выполнить свою угрозу, однако администрация школ округа и окружное управление шерифа избрали политику нулевой терпимости в отношении актов школьного насилия и угроз — как словесных, так и высказанных в Сети. Годфри находится под стражей, школьные власти будут рекомендовать исключить его из школы Фивей.