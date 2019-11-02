Трактор насмерть переехал женщину во время уборки снега в Сургуте. Видео

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей фатальный инцидент, произошедший утром в минувшую пятницу, 1 ноября, на улице Нефтяников в Сургуте.

На видео можно наблюдать, как водитель трактора, занимавшийся уборкой снега, начал движения назад.

Женщина-пешеход, на свою беду проходившая мимо, не заметила опасность, так как машина маневрировала у нее за спиной.

Через несколько мгновений трактор сбил и переехал пострадавшую.

От полученных травм жительница Сургута скончалась на месте ДТП, об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.