ММА. Али Исаев выиграл у Дениса Гольцова в поединке PFL 9

Третий по популярности в США промоушен смешанных единоборств — Professional Fighters League, — провел в Лас-Вегасе свой очередной турнир PFL 9, в рамках которого прошли четвертьфиналы и полуфиналы сезона. Россиянин Али Исаев победил техническим нокаутом соотечественника Дениса Гольцова.

Матчевая встреча двух российских бойцов стала украшением вечера. Исаев продлил свою серию побед до восьми, победив досрочно в третьем раунде. Для Гольцова поражение стало шестым в карьере при 25 победах.

Еще один российский боец Бозигит Атаев потерпел пятое поражение в карьере, проиграв Эмилиано Сорди удушающим приемом в первом раунде. Три боя завершились решением судей, в том числе наш Рашид Юсупов проиграл Джордану Джонсону. Джаред Рошольт победил Келвина Тиллера, а Франсимар Барросо выиграл у Алекса Николсона.