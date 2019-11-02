Леонид Слуцкий ждет Хонду в "Витессе"

Российский наставник нидерландского клуба "Витесс" Леонид Слуцкий рассказал о возможном приходе в команду экс-футболиста ЦСКА японца Кейсуке Хонды. Главный тренер желто-черных заявил, что не сомневается в профессионализме 33-летнего полузащитника.

"Я видел его игру в Мексике, Австралии и Италии, поэтому не сомневаюсь в его физическом состоянии. Вероятность того, что мы подпишем с ним контракт, высока. Хонда является профессионалом", – цитирует Слуцкого "Спорт-экспресс".

В настоящий момент руководство "Витесса" ведет переговоры с Хондой. Напомним, что японец в составе ЦСКА стал чемпионом России в сезоне-2012/13. Также он дважды становился обладателем Кубка России. Кроме того, Хонда вместе с армейцами выиграл Суперкубок страны.

Ранее стало известно о назначении японского футболиста на посты главного тренера и генерального менеджера футбольной сборной Камбоджи. При этом Хонда отказался завершить игровую карьеру.