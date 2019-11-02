Появились кадры с места столкновения электрички и снегоуборочной техники в Чувашии

Грузовик дорожной службы столкнулся с электропоездом в Канском районе Чувашии. Инцидент произошел утром в субботу, 2 ноября, на автодороге Аниш – Чагаси — Верхняя Яндоба.

"Предварительно, водитель КамАЗа, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на пути, где произошло столкновение с электропоездом", — сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В ведомстве отметили, что в момент столкновения в электричке не было пассажиров.

Единственным пострадавшим стал сам предполагаемый виновник аварии – водитель грузовика был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.