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2 ноября 201913:55

Сбежавший три месяца назад енот найден на алкогольном складе

EPA

В Амурской области сбежавшего от хозяйки енота нашли через три месяца на складе алкогольной продукции. На торговой базе в городе Зея заметили срабатывание сигнализации в ночное время, а у сотрудников стали пропадать остатки еды — например, печенье или конфеты.

Возникла версия о крысе, но через несколько дней за коробками заметили спящего енота. Он отсыпался днем, а ночью разгуливал по складу. Поживиться там, по словам работников, особенно нечем, да и холодно. Исхудавший после месяцев странствий енот брал у людей еду и не боялся, передает "Интерфакс".

Хозяйка животного Марина Гончарова ранее давала объявления о пропаже — это вспомнили сотрудники склада. Енотиху по имени Маша она купила у предыдущих хозяев в начале января, и она оказалась не маленькой, как было обещано, а достаточно взрослой, нередко оставляя на руках новой хозяйки шрамы.

Постепенно отношения Марины и Маши налаживались, пока в августе зашедшие в гости дети соседей не забыли закрыть клетку — своевольный зверек сбежал.

Недели через три Машу заметили на Зейской ГЭС, где работает ее хозяйка: забравшись на опору ЛЭП, она мирно спала, игнорируя уговоры спуститься и лакомства. В одну из ночей беглянка отправилась путешествовать дальше.

Когда хозяйке сообщили, что Машу нашли на складе, за ней поехал ее брат, рассказала Марина. Заманить животное в клетку удалось только с помощью любимого лакомства — винограда. После месяцев вольной, но полуголодной жизни она стала покладистой и ласковой, и сейчас отъедается.

Не изменилось одно: енот любит не просто есть, а подворовывать. Перед тем, как взять еду из чашки, Маше непременно нужно дождаться, когда хозяйка отвернется.

Три недели назад другого потерявшегося енота поймали в одном из кафе в столице. Неизвестно, как он проник в помещение — возможно, забежал на кухню через заднюю дверь. В поисках еды он стащил пачку печенья и разбросал все по полу. После объявления в Instagram за зверьком пришел хозяин — по его словам, оставшиеся на ночь друзья забыли закрыть окно, и енот, сломав клетку, сбежал.

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