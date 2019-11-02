Регбисты Южной Африки стали трехкратными чемпионами мира

В Японии на стадионе в Йокогаме завершился финальный матч чемпионата мира по регби. В поединке сборных Англии и ЮАР победителями вышли Springboks с Черного континента. Регбисты Южной Африки в третий раз стали лучшими на Кубке мира.

Стоит сказать, что фаворитами в финале считались англичане, которые на первенстве в Японии добились в полуфинале победы над первым номером мирового рейтинга – сборной Новой Зеландии. Победой британцы лишили команду All Blacks шансов стать четырехкратными чемпионами мира и победителями трех подряд розыгрышей Кубка мира.

После того, как новозеландцы выбыли из борьбы за золото и довольствовались бронзой, переиграв в "утешительном" финале Уэльс (40:17) все ждали разрешения главной интриги: кто станет лучшей командой мира? Англичане до этого один раз побеждали в финале (2003 год), а дважды проигрывали. Сборная ЮАР два раза доходила до решающего матча и оба раза (1995 и 2007) побеждала. В последний раз, кстати, обыграв как раз англичан.

Новое свидание двух непримиримых соперников вновь завершилось победой Springboks, как называют команду Южной Африки поклонники. Результат первого тайма (12:6) оставлял англичанам некоторые шансы, но во втором команда ЮАР включила чемпионские скорости и победила с общим счетом 32:12.

После этого южноафриканцы догнали команду Новой Зеландии по числу титулов – у них по три победы. Но у All Blacks есть еще серебро и три бронзу. У ЮАР – одно 3-е место. В списке чемпионов мира также числятся команды Австралии (два титула) и Англии, у которых остался один золотой комплект 16-летней давности.