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2 ноября 201914:29

Один поврежденный матерью глаз малыша собрали заново, второй заменили имплантом

Стоян Васев/ТАСС

В Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца частично спасли зрение малышу из Хакасии, которому пыталась выколоть глаза его мать. Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница села Таштып после ссоры с мужем на почве ревности повредила своему пятимесячному сыну оба глаза.

Ребенок был госпитализирован, хакасские врачи передали его на лечение коллегам в Москве. В столице ребенку провели сложную многочасовую операцию сразу на оба глаза. Один глаз удалось сохранить, буквально собрав его заново по фрагментам. На место второго глаза, который пострадал сильнее, установили углеродный имплант, рассказали РИА Новости в пресс-службе центра.

Мать ребенка задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Состояние ребенка стабилизировалось, он остается под наблюдением специалистов, его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

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