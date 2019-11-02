СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

Опубликовано видео, снятое на борту танкера "Залив Америка" в Находке, где утром в субботу, 2 ноября, прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, предварительной версией ЧП является детонация газовоздушной смести.

В результате инцидента погибли два человека. Третья жертва инцидента до сих пор не найдена.

Следственные органы уже возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".