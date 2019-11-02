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2 ноября 201914:12 Ольга Зайцева

Родительский комитет: круто ты попал

Многое из того, чем запомнилось нам детство, кануло в Лету: октябрята и пионеры, шестидневная учебная неделя, линейка на 7 ноября и игра "Зарница". Другие приметы времени сперва исчезли, а потом появились в модернизированном виде. Например, школьная форма и сдача норм ГТО. А есть вещи, которые были, кажется, сначала у наших родителей, потом в нашем школьном детстве. Мы сталкиваемся с ними сейчас, когда в школу уже ходят наши дети. И, наверное, когда в школу пойдут внуки, они тоже будут. Я сейчас говорю о родительском комитете. Это довольно странный и причудливый орган самоуправления, который вызывает много нареканий, раздражения и возмущения. Но отказаться от него никак не получается.

Долгое время я была уверена, что в родительский комитет попадают только эдакие Шурочки из "Служебного романа": женщины, обладающие кипучей энергией и огромным количеством свободного времени, которых однажды выдвинули на общественную работу, и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Или же родители, которые жаждут власти и поклонения. У меня не было ни того, ни другого, ни третьего, поэтому я спокойно жила себе, а потом однажды обнаружила себя членом родительского комитета. Тут и выяснилось, что все совсем не так однозначно, как я себе представляла, и это при том, что нас было несколько человек, все подходили к своей работе очень ответственно, и моя роль была второстепенной. О том, что мне удалось узнать и понять за годы в родительском комитете, далее. 

Как не попасть

Прежде всего, хотелось бы поговорить о ситуации, когда кому-то навязывают работу, которую человек делать не хочет. Как правило, выборы в родительский комитет открыты и добровольны, а значит без вашего участия и согласия вас туда точно не назначат. Скорее всего, выбирать счастливчиков будут на родительском собрании. Бывают благословенные классы, где есть ответственные родители, которые охотно и с радостью взваливают эту ношу себе на плечи. Но рассчитывать на это не стоит. В большинстве случаев вы не увидите леса рук. И тут, понимая, что выбрать родительский комитет все же нужно, родители начинают выискивать жертву в своих кругах и активно предлагать эту почетную миссию то одному, то другому.

Выбор может пасть на вас по абсолютно любой причине: вы временно не работаете, и значит у вас много свободного времени; вы работаете неполный день, и значит у вас много свободного времени; у вас есть старшие дети, и значит вы уже знакомы с реалиями школы; ваша работа связана с закупками, кадрами, финансами, и значит у вас есть опыт работы с товарами, людьми, деньгами, и значит именно вы должны согласиться на эту должность. Все взгляды будут буквально устремлены на вас, и давление коллектива увеличивается с каждой минутой. И тут даже самый стойкий родитель может нет-нет да дать слабину и подумать: "А что тут сложного? Может, и правда, стоит попробовать?". Тем более, что все вокруг уже почувствовали эти сомнения и усиленно начинают подталкивать к принятию положительного решения, обещая райские кущи, всяческую помощь и поддержку.

Однако я хотела бы предостеречь от принятия этого решения в том случае, если вы не представляете, чем занимается родительский комитет, если вам кажется, что купить пару подарков в год, организовать несколько выездных экскурсий и поучаствовать в праздничных школьных мероприятиях – все, что вас ожидает. Помните, что прежде всего вам придется иметь дело с коллективом взрослых и детей, обладающих разными мнениями, запросами и пожеланиями. Вам придется иметь дело с финансами — от непростого этапа сбора до составления отчетности.

Кроме этого, для школы вы становитесь основным связующим звеном между учителями, администрацией и родителями, а это значит, что на ваши плечи ляжет помощь в подготовке мероприятий, а также участие в собраниях и протокольных мероприятиях. Лучше сразу ответить себе на вопрос: а готова ли я? Хватит ли у меня сил, времени и, самое главное, желания тянуть этот воз? Если вы соглашаетесь в надежде, что вам будут помогать другие родители, лучше сразу гоните эту мысль. Как только вы согласитесь, большинство из них сразу станет незаменимыми передовиками производства, которые никак не могут оставить работу. Поэтому если понимаете, что не готовы, не чувствуете в себе призвания и желания, лучше твердо отвечайте отказом. 

Что делать, если попал

Но отказаться удается не всегда. Возможно, чувство ответственности или желание помочь возьмет верх, а возможно, вам на самом деле захочется принять в этом участие, ведь, в конце концов, речь идет и о вашем ребенке.

О чем стоит помнить в этой ситуации? Первое и самое главное: не ждите благодарности. Благодарить вас будут меньше, чем вы заслуживаете, и куда меньше, чем вам хотелось бы. Многие будут относиться ко всем вашим успехам на этом поприще, как к чему-то само собой разумеющемуся – вы же сами вызвалась.

Второе: будьте готовы к критике. Критиковать вас будут чаще, чем хвалить. Чтобы вы ни придумали, ни купили, ни организовали, всегда найдется добрый десяток родителей, которые знают и умеют лучше, дешевле, качественнее и интереснее. Но никогда не делают, их задача критиковать – вы же сами вызвались. Постарайтесь не обижаться и не реагировать эмоционально, даже если это очень тяжело. Предложите особо активным критикам в следующий раз самостоятельно провести праздник, закупить товары для детей, представить ваш класс в собрании. Нет, ничего из этого они, конечно, не сделают, но и критиковать в будущем, возможно, поостерегутся.

Третье: финансовый вопрос всегда был и останется самым острым и болезненным. Даже если все единогласно согласились с суммой сбора на подарки, экскурсии или канцелярские товары, все равно найдутся родители, которые потом будут возмущаться, что слишком дорого и несправедливо. Некоторые просто забудут. И будут забывать, несмотря на ваши постоянные напоминания. Некоторые передумают. Другая часть родителей напротив будет ратовать за то, что сдавать надо побольше, подарки учителям побогаче, даже если последние будут отчаянно отказываться и говорить, что им такое нельзя. А вы окажетесь в эпицентре этого конфликта и будете вынуждены его решать максимально деликатно, чтобы никого не обидеть.

Четвертое золотое правило: хотите спокойной жизни себе и остальным родителям – меньше демократии. Достаточно один раз спросить, согласны ли родители, что у всех детей будут одинаковые подарки или, например, дневники (если у вас они закупаются централизованно), и в случае согласия, вы вольны принимать решение сами. Если вы предлагаете несколько вариантов на суд общественности, скорее всего, это приведет только к многочасовым обсуждениям, спорам и конфликтам. Не будет такого подарка, который устроит всех, такой расцветки, которая понравится всем, универсальных кисточек, фартуков, коробок (и всего остального, что вы будете выбирать и закупать), всегда кто-то будет разочарован. Поэтому принимайте решение сами. Ведь вас для этого и выбрали. Будет ли недовольство? Конечно. Но если вы выберете голосование по каждому вопросу, у вас будет недовольство и многочасовые обсуждения в родительском чате.

И последнее. Если выдвигая вас на общественную работу, вам предлагают помощь, не отказывайтесь. Только это не должна быть помощь из разряда "я помогу чем-нибудь, если у меня будет свободное время и настроение". Сразу оговорите, кто возьмет на себя, например, вопрос финансового контроля, помощь в закупках или поиск интересных мероприятий для внешкольной деятельности. Ведь вы совсем не обязаны делать все в одиночку. 

Как вновь стать обычным родителем

Не все родители понимают, но работа родительского комитета – это дополнительная и абсолютно безвозмездная работа, на которую тратятся силы, время и собственные средства. Например, никто не думает оплачивать бензин, если вы едете куда-то за подарками или заказами. Вы согласились на нее абсолютно добровольно и можете в любой момент отказаться. Вам может просто надоесть, вы можете устать. И никто не может вас заставить продолжать.

Но если ваш отказ не связан с переходом ребенка в другой класс, вас будут спрашивать о причине. И тут, конечно, главное суметь проявить сдержанность. Даже если у вас накопились претензии и обиды, не стоит выплескивать их и устраивать выяснения отношений. Сочувствия и понимания вы не найдете, ведь, как я уже говорила, для всех окружающих вы сами вызвались и непонятно почему теперь жалуетесь. Но если совсем оставить этот вопрос без объяснения не удается, лучше ограничиться общими словами о том, что свободного времени у вас стало меньше, появилась дополнительная нагрузка и другие возможные нейтральные причины.

Вас могут начать стыдить и обвинять в том, что вы подводите коллектив, и тут придется проявить твердость. Вы честно сделали все, что в ваших силах, и теперь уступаете место другим. Главное — аккуратно передать все дела преемнику, ввести его в курс текущих проектов и финансовых вопросов. В дальнейшем можно твечать на вопросы, помогать советами и радоваться, что для вас все это уже в прошлом.

В заключение повторюсь, что любая общественная работа тяжела, неблагодарна и схожа с лотереей: вы можете заработать авторитет, обрести отличный опыт, развить коммуникационные и организационные навыки, которые потом сможете применить в будущем. А можете вместо этого получить только дергающийся глаз и отсутствие веры в людей. Помните, что выбор только за вами.

 

 

 

 

 

 

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