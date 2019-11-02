ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

Совет глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества высказался за многополярный мир и открытую мировую экономику. Как сказано в совместном коммюнике, ШОС привержена взаимному уважению государств, принципам справедливости, равенства и сотрудничества, приносящего пользу всем сторонам.

Восемнадцатое заседание Совета прошло в Ташкенте, пишет ТАСС. Главы делегаций стран в беде отметили необходимость реформирования ВТО, чтобы она смогла эффективно служить своей цели — разрешать споры и мониторить экономическую ситуацию в мире.

Как заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, переход на расчеты в рамках ШОС на национальные валюты потребует большой работы. Следует преодолеть "инерцию привычки" расплачиваться в долларах и изменить работу банковских систем.

"Процесс идет не быстро. Очень большие изменения необходимы в регуляторике, в создании инструментов и во взаимосвязи банковских систем", — отметил Орешкин.

Семинар, посвященный проблемам перехода, пройдет в России в начале 2020 года.