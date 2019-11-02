Российские шахматистки выиграли командный чемпионат Европы

Женская сборная России по шахматам стала досрочным победителем командного чемпионата Европы, который проходит в грузинском Батуми.

В заключительном туре российская команда взяла верх над представительницами Турции и оказалась недосягаемой для ближайших преследовательниц. Идущие следом за россиянкам грузинские шахматистки даже в случае победы останутся вторыми.

Чемпионками Европы в составе сборной России стали Ольга Гиря, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская.