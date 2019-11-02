РПЦ рассказала о вмешательстве США и прекращении общения с главой Элладской церкви

В срыве запланированной встречи главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона и госсекретаря США Майка Помпео виновны противники русской церкви. Такое заявление сделал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По мнению иерарха, у церкви немало недоброжелателей со связями с Госдепом США. Несмотря на анонсирование встречи, недоброжелатели предприняли меры для того, чтобы она не состоялась, считает Иларион.

Ранее сообщалось, что встреча была назначена на 22 октября и должна была состояться в Вашингтоне. Однако позднее была отменена.

Иларион уточнил, что получил приглашение от членов Антиохийской архиепископии Северной Америки еще в июне. Из предложенных дат митрополит выбрал конец октября из-за близости к празднованию 125-летия служения святого Рафаила Бруклинского и 100-летию антиохийского собора. Но как только Госдеп опубликовал расписание Помпео на 22 октября, началась корректировка формата. Поначалу из числа участников исключили представитель Антиохийской церкви, а за час до встречи выяснилось, что Госдеп будет представлять не Помпео, а один из его заместителей. От такого формата Иларион отказался. На следующий день Помпео встречался с лидером украинских раскольников Епифанием, госсекретарь заверил его в том, что США будут поддерживать украинскую церковь, независимую от РПЦ.

Этим госсекретарь в очередной раз подтвердил позицию США, которые не скрывая поддерживают украинскую автокефалию. Накануне стало известно, что архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II заявил о признании неканонической церкви Украины (ПЦУ). Иларион заявил, что РПЦ прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви. Уже в ближайшее воскресенье имя архиепископа будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви и не станет упоминаться во время совершения богослужения. Ранее из диптихов было удалено имя Константинопольского патриарха. Это не означает однако, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью, отметил Иларион.