МИД РФ обратил внимание международных организаций на давление Киева на СМИ

Россия призвала международное сообщество и правозащитников решительно осудить все формы давления властей Украины на журналистов.

Как отмечается в сообщении МИД РФ ВКонтакте, сотрудники СМИ по-прежнему подвергаются на Украине физическому насилию. Так, российские корреспонденты регулярно попадают под обстрелы в Донбассе. Кроме того, не видно прогресса в следствии по убийствам известных журналистов, таких как Антон Волошин и Игорь Корнелюк, Андрей Стенин и Андреа Роккелли, а также Олесь Бузина, Павел Шеремет и другие.

Как отметили в российском МИД, Москва строго придерживается принципа прозрачности и открытости своего информационного пространства, обеспечивая беспрепятственную работу иностранных и отечественных журналистов на территории России.

Там сообщили, что проблемы безопасности журналистов будут обсуждаться на международной конференции по свободе СМИ, которая пройдет 6 ноября. На ней выступят российские военные корреспонденты, имеющие уникальный опыт работы в многих "горячих точках".

Сообщение МИД РФ опубликовано 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Между тем украинская партия "Слуга народа" пообещала сделать все возможное для безопасности журналистов.

"Мы сделаем все возможное, чтобы журналисты, которые живут и работают на Украине, чувствовали себя в безопасности и действительно были четвертой властью, что помогает делать страну лучше", — заявила пресс-служба партии в Facebook.