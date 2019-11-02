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2 ноября 201915:36

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

EPA

Украинские военные проводят стрельбы из зенитных ракетных комплексов в Херсонской области. Учения запланированы с 31 октября по 4 ноября​​​, пишет РИА Новости.

Для обеспечения безопасности гражданских лиц. украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.

Площадь района военных маневров составляет более 6,3 тысячи квадратных километров в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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