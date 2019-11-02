Во Франции нашли еще один грузовик с нелегалами

Еще один грузовик, набитый нелегальными мигрантами, обнаружен в Европе. На юге Франции полиция задержала фуру с более, чем 30 мигрантами из Пакистана. За рулем грузовика также находился выходец из этой страны.

Мигранты были обнаружены случайно — грузовик внешне не вызывал никаких подозрений и был остановлен для рядовой проверки на границе с Италией.

Неделей ранее в Англии в запертом грузовике обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама. Они скончались в морозильной камере рефрижератора, пытаясь нелегально попасть в страну. Несколько дней назад обмороженные, но живые нелегалы из Афганистана были найдены в рефрижераторе, следовавшем на пароме из Франции в Англию.