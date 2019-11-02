"Динамо" в меньшинстве спасло игру с "Ахматом"

В Москве завершился матч 15-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Динамо" и грозненским "Ахматом". Команда Игоря Шалимова упустила победу уже в добавленное время. Итоговый счет – 1:1.

Первый тайм прошел с преимуществом гостей. Поэтому вполне закономерно, что на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Ахмата". На 43-й минуте Андрес Понсе отличился с пенальти. Стоит отметить, что до этого одиннадцатиметровый в ворота грозненцев не реализовал Кирилл Панченко.

На 60-й минуте игры вторую желтую карточку получил динамовец Шарль Каборе и покинул поле. Тем не менее бело-голубым удалось отыграться в меньшинстве. В добавленное время Иван Ордец сравнял счет в матче.

"Ахмат" набрал 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 15 баллами идет 13-м.