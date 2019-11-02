Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

В поселке Гатное Киевской области перезахоронили останков 12 солдат Красной армии, погибших в боях при освобождении столицы Украины в Великую Отечественную войну. Панихида и похороны прошли в субботу, пишет ТАСС.

Останки бойцов уже много лет разыскивает поисковый отряда "Днепр-Украина". С 2005 года в Гатном в братских могилах нашли вечный покой более тысячи солдат и офицеров Красной армии.

Как сказал на траурном митинге сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, перезахоронение солдат в преддверии Дня освобождения Киева 6 ноября стало традицией.

Киев был захвачен германскими войсками в сентябре 1941 года. Освободить столицу Украины удалось только в начале ноября 1943 года войскам под командованием генерала Николая Ватутина.