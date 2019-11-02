Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

Во время недавнего визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга принимающая сторона предлагала организовать ему встречу с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года и освобожденными в начале сентября нынешнего. Однако в НАТО отказались от такого мероприятия.

По данным источников издания "Зеркало недели. Украина", главным противником этой идеи оказалась Франция: в Париже не захотели раздражать Россию такой встречей, рискуя "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате".

Посетив Киев, Столтенберг заявил, что приветствует инициативы президента Украины Владимира Зеленского, особенно возвращение к нормандскому формату. Он также посоветовал властям Украины сосредоточиться на борьбе с коррупцией, изменении системы правосудия и модернизации вооруженных сил. Только такие реформы, отметил он, приблизят страну к вступлению в НАТО.

24 украинских моряка, которые были в группе удерживаемых лиц, обмененных Россией и Украиной в сентябре по формуле "35 на 35", находились в РФ под арестом после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив. Корабли были задержаны, а экипажи судов — арестованы, напоминает "Интерфакс".