Юрий Семин: с "Уфой" всем сложно играть

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после выездного матча 15-го тура чемпионата России с "Уфой" похвалил наставника соперников Вадима Евсеева. Также он раскритиковал действия арбитра, показавшего восемь желтых карточек его футболистам.

"С "Уфой" сложно играть не только "Локомотиву", но и вообще всем. Они очень агрессивны. Здесь работает Вадим Евсеев, который хорошо настраивает команду", – цитирует Семина официальный сайт "железнодорожников".

Кроме того, он прокомментировал судейство. "Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы так грубо играли? Об этом лучше спросить у судьи", – заявил 72-летний специалист.

Напомним, что "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России.