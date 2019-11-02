Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане. Космический "грузовик" доставит на Международную космическую станцию продукты, научные приборы и оборудование для МКС. Стыковка Cygnus со станцией ожидается 4 ноября, пишет ТАСС.

Среди прочих грузов космонавты спецжилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest, а также экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven. Шкаф может нагревать пищу внутри до 363,3 градуса Цельсия. Особый интерес представляет прибор, который позволит перерабатывать изделия на 3D-принтере в исходный материал.