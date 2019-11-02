Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

Пенсионерка из Владивостока была госпитализирована после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках.

Предмет 61-летняя женщина подобрала на улице 50 лет ВЛКСМ. Раздался хлопок, в результате пострадавшая получила травму руки.

Очевидцы утверждают, что потерпевшая работала дворником и вечером убирала территорию возле школы.

На место выехали кинологи с собаками. Проводится проверка инцидента, передает РИА Новости