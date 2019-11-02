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2 ноября 201917:37

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

EPA

Руководство Великобритании удивило содержание запроса, полученного от генпрокурора США Уильяма Барра. Он изучает обстоятельства, приведшие к началу расследования приписываемых России попыток вмешательства в выборы американского президента в 2016 году. Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.

Как заявил изданию неназванный британский чиновник, он никогда не сталкивался ни с чем подобным. "По сути они весьма настойчиво просят нас помочь очернить их собственные спецслужбы", — сказал он.

По некоторым данным, президент США Дональд Трамп попросил у премьер-министров Великобритании и Австралии Бориса Джонсона и Скотта Моррисона помощи, пытаясь доказать несостоятельность расследования, которое проводил бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер. А по информации американских СМИ, генпрокурор Барр по поручению Трампа в этом году дважды побывал в Риме якобы для того, чтобы собрать сведения об одном из фигурантов расследования.

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