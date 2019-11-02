Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

На третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев, который проходит в Гренобле, завершились соревнования у фигуристов. По сумме короткой и произвольной программ россиянин Александр Самарин занял второе место.

Представитель России набрал 265,10 балла. Он уступил первое место американском фигуристу Натану Чену, в активе которого 297,16 балла. Тройку лучших замкнул Кевин Эймос из Франции (254,64).

Третий этап Гран-при Франции завершится 2 ноября.