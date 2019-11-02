Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

"Никогда не говори "да", — такой совет дают эксперты в сфере борьбы с телефонным мошенничеством. Получив звонок с неизвестного номера, лучше использовать слова типа "алло", "слушаю" или даже шутливое "на проводе". По мнению экспертов, произнесенное "да" может быть использовано мошенниками для сбора голосовых отпечатков. Проблема приобрела свою остроту полтора года назад. "Аргументы и факты" напоминают, что с 1 июля 2018 года банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента — для идентификации клиента достаточно голосовых отпечатков. Этим пользуются мошенники и таким образом собирают биометрические данные жертв.

Достаточно нескольких ключевых фраз типа "да", "подтверждаю", "согласен" и пр. и злоумышленник снабжен звуковыми отпечатками жертвы, отмечает директор Infosecurity Softline Company по стратегическим коммуникациям. По его словам, после этого как минимум перевод средств со счета жертвы мошеннику уже будет доступен.

За год были заблокированы более 5 тысяч номеров мошенников. Число мошенников с 2018 года выросло почти в 40 раз.