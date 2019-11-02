Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

Торжественная встреча первого истребителя F-35А на голландской военно-воздушной базе под городом Леуварден была испорчена из-за человеческой ошибки. По традиции, пожарные машины струями воды создают арку, через которую проезжает самолет. В этот раз техник перепутал кнопки подачи воды и противопожарной пены (они расположены рядом) и облил истребитель средством для борьбы с огнем. Пилот Ян Найт позднее заявил, что пена полностью перекрыла ему обзор, пишет ТАСС.

Теперь F-35А предстоит дополнительная проверка. Пена могла вызвать коррозию деталей самолета и повредить покрытию, которое снижает радиолокационную заметность.

"На практике сказать что-либо конкретное очень сложно, поскольку состав этого покрытия держится в секрете", — пояснил эксперт из Технического университета Делфта Йорис Мелкерт.

Правительство Нидерландов в рамках обновления ВВС страны намерено закупить в США 46 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.