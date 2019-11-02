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2 ноября 201918:10

Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

Фото: Jared Erondu / Unsplash

Один ребенок погиб, двое госпитализированы в результате несчастного случая в Башкирии.

Дети провалились под лед на сельском озере в Нуримановском районе. Тонущих ребят заметили соседи и позвали родителей. Отец всех вытащил, но старшего спасти не удалось, передает "Интерфакс".

Сейчас с родителями работает психолог.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.

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