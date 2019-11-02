Медведев прибыл в Таиланд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу, 2 ноября, прибыл в Таиланд. В это стране он примет участие в деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите (ВАС). Они пройдут 3-4 ноября.

Как ожидается, участники 14-го Восточноазиатского саммита обсудят проблемы продвижения сотрудничества в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, а также цифровые технологии. На деловом инвестиционном саммите АСЕАН Медведев выступит с речью.

Кроме того, "на полях" форумов у российского премьера запланирован ряд двусторонних встреч, пишет "Интерфакс".