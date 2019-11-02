Свитолина и Барти сыграют в финале итогового турнира WTA

В китайском Шэньчжене были сыграны полуфинальные матчи итогового турнира Женской теннисной ассоциации. В решающем поединке сойдутся украинка Элина Свитолина и Эшли Барти из Австралии.

Австралийка в полуфинале переиграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте чуть менее двух часов.

Путь в финал у Свитолиной получился легче, поскольку ее соперница швейцарка Белинда Бенчич не смогла продолжить встречу из-за травмы.

Финал между украинской и австралийской теннисистками состоится 3 ноября.