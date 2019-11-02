Тема:

"Исламское государство" 10 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 ноября 201918:42

Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

EPA

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о намерении отправить на родину всех игиловцев (запрещено в РФ). В Турции не отель для ИГ (запрещено в РФ), заявил он.

Боевики, примкнувшие к террористам, действительно останутся в Турции на некоторое время, потом же отправятся по домам. И некоторые страны, лишившие таких боевиков гражданства (Англия, Голландия), поступили крайне безответственно, ведь что Анкара будет делать с чужим террористом.

Правительство Турции неоднократно призывало европейские страны, выходцы из которых вступили в ИГИЛ (запрещено в РФ), а затем были арестованы, забрать своих граждан, передает "Интерфакс".

Ранее по теме

Сейчас

18:43

Полиция ищет водителя "Тойоты", стрелявшего на юге Москвы

17:56

Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

17:10

Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

16:02

Сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

15:36

Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

15:36

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

14:02

Девять детей погибли, подорвавшись на мине по пути в школу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

Террористов отправят на родину: Турция не собирается быть "отелем для ИГ"

10 минут назад
Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

Взрыв во Владивостоке: женщина подняла с земли неизвестный предмет

1 час назад
Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть

52 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 3 ноября

12:00

Деловой инвестиционный саммит АСЕАН - 2019
20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Медведев прибыл в Таиланд

Медведев прибыл в Таиланд

28 минут назад
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

3 часа назад
Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

Отец вытащил провалившихся под лед детей. Выжили не все

42 минуты назад
В "нехорошей квартире" в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

В "нехорошей квартире" в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

1 час назад
СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

СК обнародовал кадры с борта танкера, взорвавшегося на рейде Находки

4 часа назад
Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

1 час назад
ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

ШОС выступила за мировую экономику "открытого типа" и инклюзивную торговую систему

4 часа назад
Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

Перезахоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Киев

1 час назад
Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами

1 час назад
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

1 час назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

15 минут назад
Шайба Дацюка помогла "Автомобилисту" победить "Трактор"

Шайба Дацюка помогла "Автомобилисту" победить "Трактор"

1 час назад
Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

Чего лучше не говорить по телефону: советы экспертов

1 час назад
Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

Фигурист Самарин стал вторым на Гран-при Франции

1 час назад
Зеленского позвали на "Год без Кати"

Зеленского позвали на "Год без Кати"

1 час назад
Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

2 часа назад
От 100 тысяч в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

От 100 тысяч в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

2 часа назад
ЦСКА забросил "Барысу" три безответные шайбы

ЦСКА забросил "Барысу" три безответные шайбы

2 часа назад
Чемпионат Европы. Российские шахматисты повторили успех женской сборной

Чемпионат Европы. Российские шахматисты повторили успех женской сборной

2 часа назад
В Донбассе сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

В Донбассе сбит беспилотник украинских националистов с крамольными агитками

2 часа назад
Полицейский застрелил женщину с ножницами, набросившуюся на него в отеле. Видео

Полицейский застрелил женщину с ножницами, набросившуюся на него в отеле. Видео

2 часа назад
Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

Выписаны дети, госпитализированные с отравлением из казанского отеля

3 часа назад
Долевое строительство в России могут распространить на частное жилье

Долевое строительство в России могут распространить на частное жилье

3 часа назад
Куда идет Куба: эксклюзивное интервью Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

Куда идет Куба: эксклюзивное интервью Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

3 часа назад
Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

Важный штат на электоральной карте: налоги Трампа уйдут во Флориду

3 часа назад
Родительский комитет: круто ты попал

Родительский комитет: круто ты попал

4 часа назад
Асмус отказалась от компенсации за свое фото на надгробии

Асмус отказалась от компенсации за свое фото на надгробии

5 часов назад
Малайзия пригрозила закупками российских самолетов вместо европейских

Малайзия пригрозила закупками российских самолетов вместо европейских

5 часов назад
Пожиратели нефти: уникальная разработка российских ученых

Пожиратели нефти: уникальная разработка российских ученых

5 часов назад
Арестован охранник детсада, где во время тихого часа был убит 6-летний мальчик

Арестован охранник детсада, где во время тихого часа был убит 6-летний мальчик

5 часов назад
В Москву идет аномальное субтропическое тепло

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

5 часов назад
Стало известно, как очищается мозг во время сна

Стало известно, как очищается мозг во время сна

8 часов назад
Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

12 часов назад
1 191
Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

23 часа назад
О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку