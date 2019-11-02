"Тамбов" обыграл "Сочи" благодаря голу Мелкадзе

Матчем на стадионе "Фишт" между "Сочи" и "Тамбовом" продолжился 15-й тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. Автором победного гола стал 22-летний Георгий Мелкадзе, арендованный по ходу сезона у московского "Спартака".

Форвард "Тамбова" отличился на 56-й минуте матча. До этого команды обменялись голами Михаила Костюкова и Кристиана Нобоа, которые были забиты еще в первом тайме.

Тамбовский клуб набрал 14 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" с 13 баллами идут 16-ми.