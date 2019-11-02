"Вахта памяти": найти тех, кто не вернулся с кровавых полей

В Латвии, в местечке Маздзелда, проходит акция "Вахта памяти". Это возвращение в историю имен воинов Красной Армии, погибших там во время войны.

По характеру повреждений ясно: осколочное ранение, боец погиб в окопе немецкой армии. Рядом находят и те самые смертоносные осколки. Теперь здесь другая война — с лопатами и металлоискателями в руках, против забвения.

Поисковики снимают слой за слоем. Чуть дальше, но в той же траншее лежит еще один боец. Теперь задача — идентифицировать останки: нужны именные личные вещи, награды. В лесах Скрундского края работает международная команда — поисковики из России, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины. По оценкам специалистов, в этой земле могут лежать несколько тысяч пропавших без вести красноармейцев.

На месте нынешних раскопок шла линия фронта — загнанные осенью 1944-го в Курляндский котел гитлеровцы держали оборону. Две армии группы "Север" до последнего, то есть даже после капитуляции, прикрывали стратегически важные порты, откуда гитлеровцы пускались в бегство. Сегодня вся линия фронта усыпана братскими могилами советских солдат. На кладбище в волости Никраце возлагают цветы. Бойцы, которые упокоились здесь, погибли ровно 75 лет назад.

В общем списке захороненных в братской могиле — лейтенант Шамиль Газданов. Дата гибели – ноябрь 1944 года. Это старший из семи легендарных братьев Газдановых из Осетии, все они погибли на полях Великой Отечественной.

Родственники считали, что Шамиль погиб под Берлином, но потом выяснилось, что остался здесь, у Курляндского котла. Семь братьев из осетинского села Дзуарикау героически погибли в разное время на разных фронтах. Сердце матери не выдержало после получения третьей похоронки. История семьи Газдановых вдохновила поэта Расула Гамзатова на стихотворение "Семь журавлей", то самое, которое мы знаем в исполнении Марка Бернеса на музыку Яна Френкеля.

Найти как можно больше тех, кто до сих пор не вернулся с кровавых полей, — такую задачу ставят перед собой поисковики.