Ставрополье отметило День Чихиря Ивановича

На Ставрополье — праздник молодого вина. Тем, кто алкоголь совсем не употребляет, может быть интересно, почему этот фестиваль называется "Чихирь Иванович". А остальных призываем знать меру.

Этого дня казаки ждали целый год. К празднику подготовились основательно. Поэтому даже нетипичные для региона снег и холод не помешали праздничному настроению. Казачий фестиваль молодого вина проводится в Минеральных Водах уже второй раз.

На казачьей ярмарке — продукты лучших местных производителей. Этот праздник здесь называют День Чихиря Ивановича. Виноделы-любители представляют на конкурс молодое вино собственного изготовления – чихирь. Качество оценивает профессиональное жюри.

Уникальный и редчайший продукт — хмельной мед. Специалистов по его производству во всей России — единицы. Этот древний безалкогольный напиток — настоящая редкость.

"Напитки хмельные от хмеля, а пьяные — от спирта. Мы спирт не производим. Наши напитки крепче вина, крепче коньяка, но без алкоголя", — рассказал медовар Андрей Гричушников.

Ну, и какой же праздник без шашки?! В конкурсе участвуют самые опытные казаки. Приз победителю — под стать празднику — ведро чихиря.

Это молодое вино сохранит свою молодость недолго. Уже сегодня виноделы уберут его в погреба. Если оно приготовлено правильно, то с годами станет только лучше.